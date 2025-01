Tiago Amaral anuncia fusão de secretarias e interina na Educação de Londrina

No primeiro dia útil como prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD) reuniu no início desta quinta-feira (2) os secretários municipais e presidentes de companhias e empresas públicas já anunciados para uma reunião de alinhamento de trabalho. Entre os presentes estava a professora Vania Costa, diretora da escola municipal Carlos Dietz e que vai ficar, de forma interina, à frente da secretaria de Educação, que tem o segundo maior orçamento do Executivo, com R$ 944 milhões, atrás apenas da Saúde.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“A Vania é uma pessoa competente, conduz uma das melhores escolas de Londrina, tenho confiança. Ela estará (depois) como diretora. Por ser uma das pastas mais importantes estamos fazendo o processo de escolha com calma para que tenhamos uma pessoa que congregue conhecimento, atenção às pessoas que atuam nas escolas e capacidade de gestão. Temos demanda muito grande, que não tem a ver apenas com a parte pedagógica, como merenda, uniformes”, afirmou.





O prefeito ainda divulgou a fusão de algumas pastas. Recursos Humanos agora foi juntada com a Gestão Pública e as secretarias do Idoso e da Mulher foram somadas ao Desenvolvimento Social e Família, que antes era apenas de Assistência Social. A secretaria do Idoso foi a primeira do gênero a ser criada no Brasil, em 2000. Na época, a cidade tinha uma população idosa de 41 mil pessoas. Hoje são cerca de 101 mil moradores acima dos 30 anos.

Publicidade





Tiago justificou a decisão de absorver as pastas. “Temos uma necessidade de dar uma dinâmica diferente para nossas estruturas. Identificamos as secretarias que poderiam estar integradas. A de Recursos Humanos pertence à estrutura da Gestão Pública, diminuindo os custos. A Assistência Social, Idoso e Mulher compõe a nossa organização estratégica e são pastas que têm como objetivo estimular políticas que melhorem a vida das pessoas. São pastas correlatas e o que me incomoda é a falta de estrutura para as secretarias trabalharem como secretarias”, elencou.





Outros nomes também foram confirmados nesta quinta para o primeiro escalão. O arquiteto Claudio Bravim é novo presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina). Ele é conselheiro do CAU-PR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná). O ex-vereador e ex-presidente do LEC (Londrina Esporte Clube), Felipe Prochet, ficará na chefia de gabinete.

Publicidade





Já outras secretarias vão ser acumuladas enquanto aguardam a definição dos responsáveis. A Agricultura ficará aos cuidados de Gilmar Domingues, da Sema (Secretaria Municipal de Ambiente), e a Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) no guarda-chuva da secretaria de Governo, com Rodrigo Souza.





SAÚDE

Publicidade





A Saúde terá interinamente a enfermeira Rita Domansky, enquanto não acontece a desincompatibilização do cargo de superintendente do HU (Hospital Universitário) por Vivian Feijó. Rita trabalhou com a futura secretária na instituição e, posteriormente, vai ser alocada como diretora-geral da pasta.

Publicidade





REFORMA ADMINISTRATIVA





A expectativa é de que seja promovida a partir do retorno do legislativo, em fevereiro, uma reforma administrativa, já que as mudanças dependerão do aval dos vereadores. “A reforma vai precisar passar pela Câmara porque faremos a reorganização das atribuições e responsabilidades de cada uma das secretarias e como se integram. Mas não farei isso sem antes ter a discussão com os servidores, que estão no foco da nossa estratégia de trabalho”, garantiu.