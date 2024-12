Tiago Amaral anuncia nomes dos primeiros secretários de Londrina a partir de 2025

O prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), anunciou na tarde deste domingo (22), por meio das redes sociais, os primeiros nomes dos secretários municipais. O economista Marcos Rambalducci e a superintendente do HU (Hospital Universitário) de Londrina, Vivian Feijó, serão os futuros secretários de Planejamento, Orçamento e Tecnologia; e de Saúde, respectivamente. Rodrigo Souza será o secretário de Governo o arquiteto Otávio Gomes assumirá a secretaria de Obras e Pavimentação. Gilmar Domingues, presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), volta a ser secretário do Ambiente.





As escolhas, segundo Tiago, foram feitas com base em critérios técnicos, experiência e compromisso com as propostas apresentadas durante a campanha. "Estamos montando uma equipe preparada, com gente experiente, que conhece os desafios da cidade e sabe o que precisa ser feito. Nosso compromisso é trabalhar duro desde o primeiro dia para melhorar a vida dos londrinenses", destacou o prefeito eleito.

Os novos secretários terão a missão de colocar em prática as prioridades do plano de governo, como melhorias na saúde, educação, infraestrutura e transparência na gestão pública. Tiago Amaral também reforçou que a nova equipe estará próxima da população e focada em resultados concretos. "Cada secretário vai ter a responsabilidade de ouvir as demandas, buscar soluções e entregar resultados. O trabalho será feito com transparência e acompanhamento direto, sempre com foco nos londrinenses".