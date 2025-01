Tiago Amaral assume Londrina com 20 obras da gestão passada para terminar

A gestão Marcelo Belinati (PP) chegou ao fim na terça-feira (31) deixando 20 grandes obras estruturantes em andamento para a administração do prefeito Tiago Amaral (PSD) terminar e inaugurar durante 2025. Destas, 12 deveriam ter ficado prontas ainda em 2024, entretanto, por conta de frequentes atrasos no decorrer das intervenções houve prorrogação do período de conclusão.





Entre elas estão algumas bandeiras do ex-chefe do Executivo, como os prontos atendimentos 24 horas, anunciados ainda em 2022 como uma das principais conquistas da cidade nos últimos anos.

As obras das unidades nas regiões norte, leste e sul tiveram início nos primeiros meses do ano passado e a data de entrega seria entre outubro e dezembro. No entanto, os percentuais de execução dos prédios estão abaixo do esperado: 42%, 37% e 25%, respectivamente.





Outro projeto que não ficou pronto a tempo e que era considerado pela antiga administração um legado é a Cidade Industrial, na zona norte. O desfecho dos trabalhos era projetado para dezembro, o que não aconteceu.

Quarenta e sete dos 52 lotes já foram vendidos para empresas e indústrias interessadas em se instalar no espaço, que tem investimento de R$ 31 milhões entre recursos do município e do Estado.





Duplicações de impacto na rotina dos motoristas também só serão vistas por completo neste ano por consequência de aditivos: a da avenida Octávio Genta, que vai interligar a região da Gleba Palhano a Waldemar Spranger, e da avenida Saul Elkind, perto do jardim São Jorge.

Demanda antiga dos pacientes, a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste, terá que ser solucionada em 2025. Uma empresa para realizar as melhorias já foi contratada, mas os serviços estão à espera de uma sede provisória.





A prefeitura negociava com a Iscal (Irmandade Santa Casa) para transferir os atendimentos para a antiga estrutura do hospital Mater Dei, na avenida Bandeirante, porém, a negociação não teve acordo e foi cancelada. Caberá a nova equipe da secretaria municipal de Saúde encontrar um lugar.





