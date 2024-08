Tiago Amaral cita vinda de Bolsonaro e 'esquerdismo' como justificativas para ausência em debate na UEL

Único candidato à Prefeitura de Londrina ausente no debate organizado pela Alumni UEL (Associação dos Ex-Alunos da UEL), Tiago Amaral (PSD) alega em nota divulgada nesta quarta-feira (28) que os responsáveis pelo evento “têm vínculos políticos com a esquerda e que, obviamente, o debate vai ter o mesmo viés”.





Para o candidato, o suposto posicionamento ideológico da organização contraria "o papel que a universidade desempenha na promoção da pluralidade de ideias, essencial para uma Londrina melhor para todas as pessoas".

O prefeiturável não enviou representante para a reunião que definiu as regras do debate, na semana passada, e até a véspera do evento não havia confirmado presença. Quando teve seu nome citado no debate, foi vaiado pelo público presente no Anfiteatro Central do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas).





Amaral também citou os preparativos para a vinda de Jair Bolsonaro a Londrina, no sábado (31), como justificativa para não participar do evento. Ele diz que há “evidente indisposição dos organizadores em relação à vinda de Bolsonaro para o lançamento da campanha de Tiago Amaral”.





O evento com o ex-presidente está marcado para as 10h30 de sábado, no Calçadão da avenida Paraná, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. Bolsonaro afirma em um vídeo gravado para divulgar sua vinda que o encontro será "no Cine Teatro Ouro Verde", o que gerou reações do setor cultural. O PL de Londrina, por sua vez, ressalta que o teatro foi citado apenas como ponto de referência. A UEL divulgou nota oficial ressaltando que o equipamento não foi - e não poderia ser - cedido para ações de campanha eleitoral.





A nota termina com uma lista de conquistas do candidato em favor da UEL.