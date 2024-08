Tiago Amaral cita vinda de Bolsonaro e 'esquerdismo' para justificar ausência em debate

Único candidato à Prefeitura de Londrina ausente no debate organizado pela Alumni UEL (Associação dos Ex-Alunos da UEL), Tiago Amaral (PSD) alega em nota divulgada nesta quarta-feira (28) que os responsáveis pelo evento “têm vínculos políticos com a esquerda e que, obviamente, o debate vai ter o mesmo viés”.





Para o candidato, o suposto posicionamento ideológico da organização contraria "o papel que a universidade desempenha na promoção da pluralidade de ideias, essencial para uma Londrina melhor para todas as pessoas".

O prefeiturável não enviou representante para a reunião que definiu as regras do debate, na semana passada, e até a véspera do evento não havia confirmado presença. Quando teve seu nome citado no debate, foi vaiado pelo público presente no Anfiteatro Central do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas).





Amaral também citou os preparativos para a vinda de Jair Bolsonaro a Londrina, no sábado (31), como justificativa para não participar do evento. Ele diz que há “evidente indisposição dos organizadores em relação à vinda de Bolsonaro para o lançamento da campanha de Tiago Amaral”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: