Tiago Amaral denuncia primeira 'fake news' da campanha eleitoral em Londrina

Mal terminou o período de convenções partidárias em Londrina e as primeiras notícias falsas começaram a aparecer. O primeiro caso foi o compartilhamento de uma versão editada de um vídeo do senador Sergio Moro (União Brasil), dando a entender que ele faz críticas ao candidato Tiago Amaral (PSD).





A juíza Camila Tereza Gutzlaff Cardoso, da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, em liminar concedida na tarde desta terça-feira (6), reconheceu a adulteração e disseminação do vídeo como “propaganda eleitoral negativa antecipada” contra o candidato. Moro foi às redes sociais para desmentir a versão que começou a circular no final de semana.

Na denúncia, Amatal e PSD citam uma pessoa acusada de compartilhar o vídeo em um grupo de WhatsApp. Na versão original, o senador fala especificamente sobre a pré-candidatura do deputado estadual Do Carmo (União Brasil), em Maringá, sem qualquer menção do pleito em Londrina.