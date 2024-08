Tiago Amaral e Maria Tereza lideram disputa pela Prefeitura de Londrina, mostra pesquisa

A menos de dois meses das eleições municipais, a disputa pela Prefeitura de Londrina segue aberta. É o que mostra a pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta quinta-feira (15), que sinaliza que a sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP) será resolvida no segundo turno.







Para o levantamento foram ouvidos 1.064 londrinenses entre os dias 10 e 12 de agosto, após o primeiro debate na TV aberta, que ocorreu no dia 8 na Tarobá/Band. O nível de confiança é estimado em 95%, com margem de erro de 3% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob protocolo n° PR-04100/2024.

No cenário estimulado, no qual o nome dos candidatos é apresentado para o entrevistado, o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) aparece na frente, com 22,9% das intenções de voto. Ele é o único dos sete prefeituráveis que cresceu acima da margem de erro, já que tinha 18,8% no levantamento realizado em maio.