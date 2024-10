Tiago Amaral é matematicamente eleito o próximo prefeito de Londrina

O candidato do governador Ratinho Junior (PSD), Tiago Amaral (PSD), foi eleito o próximo prefeito de Londrina neste domingo (27). Com 95,8% das urnas abertas às 18h09, ele tinha 137.343 votos (56,39%), garantindo matematicamente a vitória sobre Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP). A candidata do prefeito Marcelo Belinati (PP) havia feito, até então, 106.205 votos (43,61%).





O percentual se aproxima do previsto na pesquisa boca de urna do Instituto Multicultural/Folha de Londrina/Paiquerê 91,7, que indicava a vitória do pessedista com 58,7% dos votos válidos, ante 41,3% de Maria Tereza.

Foram entrevistados 1.594 eleitores. A margem de erro é de 2,45% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o nº PR-09946/2024.





