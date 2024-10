Tiago Amaral quer 'surfar a onda' de Ratinho Junior nos próximos dois anos em Londrina

Prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral (PSD) teve um primeiro dia pós-eleição voltado ao atendimento à imprensa da cidade. O deputado estadual aproveitou para elencar algumas prioridades de curto-prazo, como resolver a fila das cirurgias eletivas, dar atendimento à população em situação de rua e atrair novos investimentos para a cidade, dialogando com a aprovação das leis complementares do Plano Diretor, que tramitam no Legislativo.





Em entrevista à FOLHA nesta segunda-feira (28), Tiago fez um balanço positivo da campanha eleitoral deste ano, dizendo ter tido resultados impactantes para um jovem de 38 anos. Se a disputa de 2020 mostrou sua projeção, a deste ano foi “para vencer”, como ele mesmo diz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O parlamentar também cita algumas de suas vitórias no campo da política nos últimos anos: a reeleição com 112 mil votos em 2022; a conquista da presidência CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa; e, claro, a eleição em Londrina.





“Neste momento, mais que um não político ou um outsider, precisávamos de um político com boa rodagem, mas jovem e da nova geração. Eu coloquei Londrina no destaque nacional, porque sou eu e o Eduardo Pimentel [prefeito eleito de Curitiba], no tripé Ratinho Junior”, afirma o prefeito eleito. “Daqui para frente, são dois anos para surfar essa onda muito forte e ter a força do governador Ratinho Junior, tendo essas duas cidades como modelo de gestão para o Brasil todo.”





CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA COM O NOVO PREFEITO NA FOLHA DE LONDRINA: