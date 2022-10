Transporte coletivo será gratuito em Londrina no domingo de eleição

No próximo domingo (30), dia do segundo turno das Eleições 2022, o transporte coletivo será de graça em Londrina. A decisão do prefeito Marcelo Belinati (PP) atende ao pedido do presidente do TRE-PR, Wellington Emanuel Coimbra de Moura, feito na semana passada.





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a gratuidade será durante o domingo inteiro, para todos que fizerem uso do serviço. Começa à 0h e vai até as 23h59 de domingo. As linhas irão operar com tabelas especiais, contando com um número maior de horários, para atender a demanda de usuários.



Publicidade

Publicidade





Durante o dia, os fiscais da companhia e das concessionárias TCGL e Londrisul estarão nos terminais de integração para monitorar a circulação dos ônibus.





Conforme Belinati, a medida visa proporcionar a eleitores de baixa renda, pobres e desempregados a oportunidade de exercerem seu direito democrático de votar. “Boa parte do eleitorado ainda sofre os efeitos da crise provocada pela pandemia. Numa família com dois eleitores, por exemplo, morando longe do seu local de votação, o gasto seria de, pelo menos, R$ 16 com transporte. Dinheiro que muitos não teriam”, afirmou o prefeito.





Ele ressaltou, ainda, que a gratuidade no transporte coletivo no domingo da eleição é em favor da democracia. “Em respeito à democracia é que tomamos a presente decisão oferecendo a todos os eleitores e eleitoras o direito de usar o transporte público sem despesas no dia da eleição”, disse.