TRE declara inelegibilidade da família Boca Aberta até 2030

Os desembargadores do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) decretaram na terça-feira (27) a inelegibilidade até 2030 do ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta, da ex-vereadora de Londrina Marly de Fátima Ribeiro, a Mara Boca Aberta, e do ex-deputado estadual Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, o Boca Aberta Jr.





Os membros da família Boca Aberta respondiam a uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) proposta pelo vereador curitibano João Bettega (União), que concorreu à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) em 2022. Eles foram condenados por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e gasto ilícito de recursos de campanha. Cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em 2022, Mara concorreu ao cargo de deputada federal e seu filho ao de deputado estadual. Segundo a denúncia, eles teriam divulgado com recursos públicos uma campanha inexistente de Boca Aberta ao Senado Federal.





Em seu voto, o relator, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, fala que é “indiscutível a gravidade e a relevância jurídica” do uso de recursos públicos para a divulgação da suposta candidatura de Boca. Mara recebeu R$ 1,2 milhão do Fundo Eleitoral. “[...] somente com confecção de impressos e distribuição de mala direta, os investigados investiram R$ 322.936,02 do FEFC [Fundo Especial de Financiamento de Campanha], com a indevida divulgação da campanha de Emerson ao Senado”, escreve Panza. “Nesse contexto, é inegável reconhecer o mau emprego de vultuosa quantia de recursos públicos.”

O relator ainda aponta que os membros da família Boca Aberta divulgaram a candidatura ao Senado em redes sociais e que foi uma “escolha consciente” de Mara e Boca Aberta Jr. tentar se aproveitar da “notoriedade” de Boca Aberta para se beneficiar.