TRE-PR proíbe veiculação de propaganda contra Tiago Amaral

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) proibiu a veiculação de um vídeo da coligação “Pra Londrina seguir crescendo”, da candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes (PP), feito com ataques ao candidato Tiago Amaral (PSD). O desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, do TRE, determinou “a proibição de sua veiculação por qualquer meio ou forma de trazer a público o conteúdo combatido, sob pena de multa diária de R$ 50 mil”, afirma a decisão.





Para o desembargador, o programa veiculado pela coligação “vai de encontro ao que o Paraná pretende estancar ao propor à sociedade paranaense a busca de uma ‘cultura da Paz’ nessas eleições, com o incentivo a que não houvesse a proliferação de discursos de ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as propostas para a cidade”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além disso, acrescenta o desembargador que o currículo e a história pregressa do candidato conta e precisa ser de conhecimento dos eleitores e mesmo explorado pelas campanhas. “No entanto, isso não pode descambar para o ataque vil e a destruição de reputações, sem qualquer comprovação idônea”, afirma a sentença. Além disso, o desembargador lembra que a propaganda eleitoral deve ter foco na apresentação de propostas, de soluções para os problemas crônicos enfrentados pelas cidades.





Tiago Amaral e Maria Tereza disputam o segundo turno da eleição municipal para a Prefeitura de Londrina. A votação acontecerá no dia 27 de outubro das 8h às 17 horas.





(Com assessoria)