Tribunal de Contas do Paraná suspende licitação para a gestão do Terminal Rodoviário de Londrina

Uma medida cautelar emitida pelo TCE -PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) suspendeu a licitação para a gestão do Terminal Rodoviário de Londrina. A concessão engloba os serviços de administração, operação, exploração comercial e execução de obras de complementação, reforma e adequação do terminal rodoviário da segunda maior cidade do Paraná.





A abertura das propostas e a sessão de julgamento da Concorrência Eletrônica nº 1/2024-CMTU, lançada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), estava prevista para as 8h30 desta segunda-feira (16). A medida suspensiva foi emitida pelo conselheiro Ivan Bonilha na última quinta-feira (12), por meio do Despacho nº 1962/24.

Bonilha concedeu a cautelar em Representação da Lei de Licitações formulada pelo cidadão Flávio Bonatto Scaquetti. Das quatro supostas irregularidades apontadas na licitação, o relator considerou que duas delas efetivamente podem afrontar a Lei nº 14.133/21 e prejudicar a ampla concorrência das empresas participantes.