Turini é o novo presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia

O deputado estadual Tercilio Turini (PSD) é o novo presidente da Comissão de Saúde Pública da AL (Assembleia Legislativa) do Paraná e tem como meta ampliar a interlocução com Secretaria de Saúde do Estado, instituições da área e representantes dos usuários.





“É uma das principais comissões permanentes do Legislativo, trata de temas com impacto direto na vida das pessoas”, comenta o parlamentar, que é da base de apoio de Ratinho Jr. (PSD) na AL.



Entre as atribuições estão analisar o mérito de projetos de lei, propor sugestões para otimizar o atendimento à população, realizar audiências públicas, fazer a tomada de contas sobre recursos públicos destinados ao setor e acompanhar políticas de saúde pública.





Tercilio Turini é médico, foi professor de Medicina da Universidade Estadual de Londrina e diretor do Hospital Universitário. “É uma prioridade na atividade parlamentar porque sei que nos municípios, nos estados e no país o maior desafio dos governantes sempre foi garantir assistência à população”, ressalta.

Turini diz que é preciso evoluir mais para dar conta da demanda reprimida em consultas especializadas, cirurgias e outros tratamentos, além da valorização dos profissionais e prestadores de serviços com a revisão da tabela de pagamento de procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde).





“Está muito defasada, há mais de 15 anos não é reajustada. Muitos médicos já não se interessam em atender pelo SUS”, atesta.





