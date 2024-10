Uraí reelege Tarantini, aponta TSE

Uraí (região metropolitana de Londrina) reelegeu o prefeito Tarantini (PL) neste domingo (6). Com 100% das seções totalizadas às 18h21, ele permanece no cargo com 83,76% dos votos válidos (5.674 votos) pela coligação PL, PRD e União Brasil, enquanto que o oponente Léo do Som - Avante, PP, PSD, PSB, Podemos, Republicanos e Solidariedade - teve 16,24% (1.100 votos).





Uraí tem 8.734 eleitores, e 7.087 votaram. Votos a candidatos concorrentes - 95,58%

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

6.774 foram votos válidos; nenhum anulado.





Publicidade

192 (2,71%) foram nulos e 121 (1,71%) em branco.





Dos 66 candidatos a vereador, 9 vão ocupar as vagas na Câmara:



Publicidade





1. Donizete da Saúde (PL) - 760 votos

2. Pelinho da Serra (União) - 448 votos

Publicidade

3. Regi Castelar (PSD) - 415 votos

4. Arlete Salamanca (Republicanos) - 373 votos

Publicidade

5. Dr. Osnir (PL) - 268 votos

6. Rodrigão da Serra (União) - 244 votos

Publicidade

7. Professor Leandro (PSB) - 223 votos

8. Roseneti da Seção (PL) - 198 votos

9. Cristiano Miranda (União) - 159 votos