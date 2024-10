Urna eletrônica é substituída em colégio no centro de Londrina

Antes mesmo do início da votação, equipamento foi substituído por conta de uma falha no visor do terminal do mesário





A urna eletrônica da seção 9, no Colégio Mãe de Deus, no centro de Londrina, precisou ser substituída antes mesmo do início da votação para o segundo turno, neste domingo (27). No local, os portões foram abertos às 8h05 por conta do problema e, na seção, a votação foi liberada apenas às 8h20.

De acordo Gisele Bortholazzi, administradora do prédio, todo o conjunto, formado pela urna e o terminal do mesário, estava funcionando normalmente no sábado (26), durante os testes feitos pela Justiça Eleitoral.





Neste domingo, a urna eletrônica ligou e emitiu a zerésima, mas o visor do terminal do mesário, que registra os trabalhadores da seção e as informações do título dos eleitores, não estava funcionando. O equipamento foi reiniciado quatro vezes, mas precisou ser substituído.





Na fila, muitos dos eleitores reclamaram do atraso, já que a votação começou apenas às 8h20. "Tenho compromisso às 9h e agora isso", lamentou uma eleitora.