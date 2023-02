Vereador de Jataizinho que votou aumento de salário da praia é eleito para Comissão de Ética

Alvo de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) para investigar sua conduta ao votar da praia o reajuste inflacionário do próprio salário, o vereador Bruno Barbosa (Cidadania), de Jatazinho, na RML (Região Metropolitana de Londrina) foi eleito por unanimidade pelos parlamentares da cidade para fazer parte da Comissão de Ética do Legislativo.







A votação ocorreu na última segunda-feira (06), durante a primeira sessão ordinária do ano, ocasião em que foram escolhidos os membros de todas as comissões permanentes da Casa.

Os sete vereadores presentes votaram em Bruno Barbosa. Ele será relator do grupo até o fim da atual legislatura, em dezembro de 2024.







De acordo com a resolução de criação do colegiado, entre as responsabilidades da Comissão de Ética estão instaurar processos disciplinares por conduta atentatória ao decoro parlamentar e falta de dignidade para com a Câmara Municipal de Jataizinho e também colaborar para o bom funcionamento e zelar pela imagem do Legislativo.

Além de Barbosa, o grupo tem Vânia Patrícia (Cidadania) como presidente e Cícero Guimarães (PDT), o Gordo, na condição de membro.





A sessão de segunda-feira não teve a presença do outro vereador envolvido na votação remota feita diretamente das areias de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo uma fala do presidente na reunião, Antonio Brandão (PDT) alegou problema de saúde para não estar no encontro.





