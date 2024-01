Vereador de Londrina pede que reajuste do transporte coletivo não ultrapasse índice da inflação

O aumento de quase 20% na tarifa do transporte coletivo de Londrina levou o vereador Santão (PSC) a propor um PL (Projeto de Lei) para derrubar a Lei Municipal 13.340/2022. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele afirma que é essa a legislação que possibilitou o que classifica como “aumento abusivo” da tarifa neste ano.





“Em Londrina, temos uma lei que permite ao Executivo autorizar esses aumentos, esses reajustes absurdos”, diz o parlamentar.

A Prefeitura de Londrina, quando anunciou o reajuste de R$ 0,95, afirmou que o município iria praticar essa nova tarifa “com base na Lei Municipal 13.340, aprovada pela Câmara Municipal em 2022, que garante a possibilidade do custeio das gratuidades do sistema”.



À FOLHA, o vereador afirma que houve reclamação da população londrinense, “inclusive com sentimento de revolta”.

“O salário das pessoas não aumentou 20% neste ano. Os ganhos das pessoas continuou no patamar anterior ou no patamar inflacionário, e são justamente as pessoas mais pobres que têm a necessidade de usar o transporte coletivo”, disse.



Segundo o parlamentar, quando a CML (Câmara Municipal de Londrina) aprova uma lei e “a gente acaba vendo que ela é ruim”, é necessário discuti-la novamente e “mostrar que a lei está trazendo prejuízo à população, o que de fato ocorre”.





