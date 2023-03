Vereador de Londrina quer proibir consumo de bebida alcoólica na rua a qualquer hora do dia

Tramitando sob o número 51/2023, um projeto de lei apresentado pelo vereador Giovani Mattos (PSC) quer proibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos de Londrina durante qualquer horário do dia. A proposta endurece a lei municipal 12.744.





A norma sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) em julho de 2018 já coíbe essa prática das 22h às 8h, sob a pena de multa de R$ 500. A fiscalização da medida é atribuição da Guarda Municipal (GM).

“A Rua Paranaguá e [as avenidas] Faria Lima, Higienópolis, Jamil Scaff, Saul Elkind têm sido ponto de festas ao ar livre que fogem à ordem. Isso gera um incômodo muito grande, não é uma forma prudente de fazer o consumo. Quem faz o uso consciente, que não causa desordem pública, não vai ser afetado”, alegou o parlamentar.





O PL, no entanto, autoriza o consumo de álcool em bares, feiras livres, lanchonetes, restaurantes e quiosques — desde que o produto seja proveniente desses estabelecimentos. “Acho que uma situação como essa até favorece os comerciantes, porque a pessoa não vai poder ficar na frente do bar, parado com o carro, bebendo”, afirmou Mattos.





