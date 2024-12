Vereador Jairo Tamura retorna ao PL e ‘pacifica’ cadeira na Assembleia Legislativa

O vereador Jairo Tamura consolidou seu retorno ao PL (Partido Liberal), em um movimento que deve pacificar a sua cadeira na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). Ele migrou do PL para o União Brasil em abril, durante a janela partidária deste ano, visando concorrer à Prefeitura de Londrina, o que acabou não acontecendo.





A FOLHA teve acesso a um documento do diretório municipal do PL que confirma o retorno de Tamura no dia 6 de dezembro. A CML (Câmara Municipal de Londrina) também já foi comunicada da nova situação partidária do parlamentar.

O movimento é importante porque Tamura era primeiro suplente após conquistar 29.002 votos, em 2022, e vai herdar a vaga do deputado Marcel Micheletto (PL), eleito prefeito de Assis Chateaubriand. Como ele havia deixado o partido, outros suplentes poderiam requerer a vaga - Romulo Quintino, vereador licenciado de Cascavel, e Carlise Kwiatkowski, vereadora eleita em Curitiba.





Essa disputa, no entanto, não deve acontecer, garante o futuro deputado à FOLHA. “Nosso retorno foi um consenso em nível municipal, estadual e nacional. Eu assumo a cadeira na qualidade de filiado regular ao PL”, diz Tamura. “Estivemos juntos na eleição do Tiago Amaral [a prefeito] e eu retorno [ao partido] pacificamente.”

Uma das principais lideranças do PL no Paraná, o deputado federal Filipe Barros apoiou a volta de Tamura para a legenda. "O Jairo reúne toda a experiência parlamentar necessária para lutar por Londrina na Assembleia Legislativa. Também é uma liderança sempre pronta para defender pautas prioritárias para nossa região", pontuou Barros em nota. "Com o Jairo na AL, os princípios e valores do Partido Liberal, além das bandeiras históricas do Norte do Paraná, com certeza ganham ainda mais força no Legislativo do estado", completou.





SEM DISPUTA

Tamura chegou a anunciar sua pré-candidatura a prefeito pelo União e montar uma chapa de vereadores, mas acabou preterido após interferência do senador Sergio Moro (União) em diretórios paranaenses da legenda.





"Como existia essa possibilidade [de ser deputado], eu preferi não ser candidato a nada e apostar no sucesso dele [Micheletto] em Assis Chateaubriand, como aconteceu agora no domingo”, afirmou Tamura logo após o pleito municipal.

Ele sempre manteve a posição de que havia segurança jurídica para assumir o cargo de deputado estadual - e o retorno ao seu antigo partido era o caminho mais seguro para garantir isso.





REPRESENTAÇÃO





Com a confirmação de Tamura como deputado estadual, Londrina vai manter três representantes no Legislativo estadual. Atualmente, integram a Alep Tercilio Turini (MDB), Cloara Pinheiro (PSD) e Tiago Amaral (PSD), que a partir de janeiro assume o cargo de prefeito de Londrina e deixaria a cidade com dois parlamentares estaduais.