Vereador que votou reajuste da praia dispara xingamentos contra população

“Eu quero que o povo vai tomar no c*”. Dessa forma o vereador Antonio Brandão (PDT), de Jataizinho, na RML (Região Metropolitana de Londrina), divulgou um áudio em um aplicativo de mensagens sobre a repercussão do caso em que, na última semana, diretamente de Balneário Camboriú, ele e Bruno Barbosa (Cidadania) votaram pelo elevação de seus salários conforme a inflação.





A mensagem vazada expõe outros xingamentos de Brandão contra a população local. “Quando eu levanto cedo na porta da minha casa tem 10, 12 pedindo as coisas [...] Quem dá remédio sou eu. Eu quero que se f*** [...] E a partir de segunda-feira eu não ajudo mais ninguém também. Vai todo mundo tomar no c*”, disparou o parlamentar.

Em 2020, o vereador obteve 203 votos dos eleitores de Jatazinho.





As atitudes do vereador causaram reação de seu próprio partido. Em nota divulgada nesta quarta-feira (25), o PDT do Paraná declarou que “aplicou suspensão imediata e abriu processo disciplinar, com pedido de expulsão, contra [...] Antônio Brandão [...] O partido encaminhará o processo pela Comissão de Ética Estadual.”





Procurado pela FOLHA, Brandão não se manifestou até o fechamento dessa edição. Em entrevista na última sexta-feira (20), ele havia afirmado não ver ilegalidade ou imoralidade envolvendo sua participação remota na sessão extraordinária.





