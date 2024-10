Vereadora tenta barrar transposição de ruas no vale dos Tucanos em Londrina

Como havia sinalizado em setembro, a vereadora Sonia Gimenez (PSB) protocolou uma emenda ao PL (Projeto de Lei) n° 63/2023, que estabelece a Lei do Sistema Viário, visando remover a previsão de transposição do vale do Córrego dos Tucanos. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da CML (Câmara Municipal de Londrina) chegou a apresentar uma emenda suprimindo a intervenção, mas recuou.





A proposta do Executivo, que tramita na forma do Substitutivo n° 1, é transformar as ruas dos Funcionários e Maestro Andrea Nuzzi em vias arteriais, conectando-as futuramente às ruas Finlândia e João Weffort. O alargamento das vias também é previsto. A medida sofre resistência por parte de moradores da região, que citam prejuízos ambientais com a intervenção no fundo de vale.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





“Nós temos uma demanda da comunidade no entorno, temos a demanda também do pessoal do IEIJ [Instituto de Educação Infantil e Juvenil], que nos procurou várias vezes e está situada nas proximidades. E temos, também, os moradores e as pessoas que são contra a transposição”, explica Gimenez, que afirma que “outras alternativas devem ser estudadas, menos essa de agredir o nosso ambiente”.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA