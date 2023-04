Vereadores aprovam projeto de detectores de metais em escolas nesta terça em Londrina

O debate em torno do projeto que autoriza a Prefeitura a instalar detectores de metais nas unidades educacionais do município voltou a predominar na Câmara Municipal de Londrina (CML). Tramitando em regime de urgência, o PL 61/2023 acabou aprovado nesta terça-feira (18) em segunda discussão e também em redação final — assim como durante a apreciação em primeiro turno, na quinta-feira (13), a votação a favor do texto foi unânime.







Ainda assim, vereadores como Deivid Wisley (Pros) e Jessicão (PP) cobraram da administração de Marcelo Belinati (PP) que atenda reivindicações como a presença mais constante de agentes da Guarda Municipal (GM) patrulhando as unidades de ensino.



“Não adianta colocar detector de metal se o muro é baixo e não tem segurança nenhuma. Não é culpa do guarda municipal, acho que é culpa da administração. Para resolver o problema, faça concurso”, criticou Wisley.







