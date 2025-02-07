Vereadores de Londrina aprovam dispensa de isolamento acústico para templos religiosos

Os vereadores de Londrina aprovaram, na tarde desta quinta-feira (6) em primeiro turno, o PL nº 102/2023, que dispensa a necessidade de isolamento acústico para templos religiosos localizados em vias comerciais ou marginais de rodovias, que façam divisa com imóveis comerciais.





Apresentado pela vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB), da legislatura anterior, a proposta altera a lei municipal nº 13.196/2021, que trata da regularização de entidades religiosas para fins de expedição de alvará de licença de localização e funcionamento.

Na justificativa do projeto, a autora ressaltou que a dispensa ocorreria após vistoria, para se certificar que de fato as edificações estão inseridas em áreas de marginais de rodovias e ruas comerciais, bem como para verificar se todo o entorno (lado direito, esquerdo, frente e fundos) contemplam edificações comerciais. “Não veríamos problema na implantação de um projeto com este, visto que são regiões que têm uma rotina diferente de uma região residencial”, ponderou o vereador Giovani Mattos (PSD).



