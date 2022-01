Vereadores de Londrina discutem em segundo turno projeto sobre transporte coletivo

A Câmara Municipal de Londrina iniciou na manhã deste sábado (8) a 2ª sessão extraordinária remota para votar o projeto de lei (PL) nº 4/2022, de autoria do prefeito Marcelo Belinati (PP), que autoriza aporte de até R$ 25 milhões no transporte coletivo urbano na cidade em 2022. A primeira sessão extraordinária remota durou quase 20 horas. Ela teve início às 9 horas de sexta-feira (7) e só acabou às 5h20 do sábado (8).

Mesmo com o desgaste, a Câmara manteve o horário da 2ª sessão extraordinária remota pela manhã. Ela teve início às 9h19, mas logo foi suspensa para a elaboração de pareceres técnicos da procuradoria da CML e da comissão de Justiça, Legislação e Redação sobre as emendas propostas pelas vereadoras Lenir de Assis (PT) e Mara Boca Aberta (PROS), que apresentaram duas emendas cada, duas do vereador Roberto Fu (PDT) e uma da vereadora Jessicão (PP).



Confira os detalhes das emendas na Folha de Londrina.