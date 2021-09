Vereadores de Londrina já apresentaram 30 projetos de datas comemorativas somente em 2021

Desde o início da atual legislatura, em janeiro deste ano, 30 projetos que criam dias ou semanas comemorativas foram apresentados pelos vereadores na Câmara Municipal. Desse número, 15 estão tramitando e 15 viraram leis. A criatividade é grande. São propostas que instituem o Dia da Música Gospel, do Rock e a Semana do Amigo do Bariátrico, entre outros.

Segundo o levantamento feito pela FOLHA no site do Legislativo, a campeã em apresentar este tipo de matéria é a vereadora Sônia Gimenez (PSB). Das 14 que estão sendo discutidos, ela é autora de quatro e coautora de um. Quer, por exemplo, criar a Semana de Prevenção sobre a Enxaqueca, do Grafite e Muralismo e dos Profissionais de Saúde Pública e Privada.

Sônia Gimenez indicou ainda a Semana do Amigo do Bariátrico, que seria celebrada todos os anos no dia 4 de março, o Dia Mundial da Obesidade. A ideia é "conscientizar sobre o tema e que restaurantes e lanchonetes ofereçam desconto para pessoas que passaram por cirurgia bariátrica".





Já a Semana dos Profissionais de Saúde Pública e Privada aconteceria na primeira semana de agosto. Gimenez sugeriu que o prefeito Marcelo Belinati (PP) homenageie os trabalhadores da área com "um monumento ou outra forma de homenagem em praça municipal ou outro local público a ser definido".

Em entrevista à FOLHA, a vereadora afirmou que todos os projetos de datas comemorativas são discutidos com os públicos envolvidos antes de serem protocolados.