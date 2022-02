Vídeo mostra Moro e Mamãe Falei sem cinto dentro de carro

O pré-candidato a presidente do Podemos, Sergio Moro, infringiu o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) ao não usar o cinto de segurança dentro de um carro em movimento, nesta segunda-feira (31).

A irregularidade foi registrada em vídeo gravado pelo deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Podemos), que também estava no carro sem a proteção.

Eles estavam no banco traseiro, deslocando-se entre compromissos na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Moro quer disputar a Presidência e Do Val pretende concorrer ao governo estadual em outubro.





No vídeo, ambos conversam sobre uma visita a uma associação que cuida de crianças com deficiência.





A falta de uso do cinto de segurança, inclusive no banco de trás, é considerada infração grave pelo artigo 167 do Código de Trânsito. A pena é de cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23.

Moro não é o primeiro presidenciável a ser flagrado sem cinto. Em 2017, o então prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), gravou vídeo dentro de um carro em que não utilizava a proteção.





Em 2020, Jair Bolsonaro (PL) foi filmado com o corpo pendurado para fora do carro, em Macapá (AP), também sem cinto.