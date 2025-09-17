Vinte e um deputados paranaenses votam a favor de PEC que os livra da Justiça

A maioria dos deputados paranaenses votou a favor da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 3/2021, da Blindagem, que os impede de serem julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ou presos, mesmo em caso de flagrante por crime inafiançável, sem a autorização dos parlamentares. Da bancada do Paraná, 21 votaram a favor, oito votaram contra e um estava ausente.
Entre os deputados de Londrina, votaram favoravelmente Filipe Barros (PL) e Luiza Canziani (PSD, enquanto Lenir de Assis (PT) e Luiz Carlos Hauly (Podemos) votaram contra a aprovação. O texto agora segue para o Senado.
Entre os deputados, a PEC da Blinagem ganhou outro apelido, PEC das Prerrogativas. O texto vem no momento em que o ministro do STF Flávio Dino suspende transferências das chamadas “emendas Pix” e que vários parlamentares são investigados pela Polícia Federal por suspeita de irregularidades nos repasses e execução destes fundos.
A PEC 3/2021 determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no STF para presidentes de partidos com assentos no Parlamento. O texto original ainda previa que a votação seria secreta, mas a proposta foi rejeitada em votação na madrugada.
Todos os destaques para mudar o texto, incluindo a exclusão do foro privilegiado para presidentes partidários, foram rejeitados em plenário. Após o fim da votação em segundo turno, deputados seguiram discutindo destaques para excluir pontos do texto.
A PEC da Blindagem foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado na última quinta-feira (11) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado.
A bancada do PT orientou voto contrário, mas 12 deputados da legenda votaram a favor em primeiro turno. Também houve apoio à PEC entre deputados de outros partidos da base, como PSB, PSD e PDT. Além disso, bancadas governistas, como lideranças de Governo e da Maioria, liberaram seus votos em plenário.
Veja como votaram os deputados do Paraná
Aliel Machado (PV-PR) -Sim
Beto Richa (PSDB-PR) -Sim
Carol Dartora (PT-PR) -Não
Del. Matheus L. (União-PR) -Sim
Diego Garcia (Republican-PR) -Sim
Dilceu Sperafico (PP-PR) -Sim
Felipe Francischin (União-PR) -Sim
Filipe Barros (PL-PR) -Sim
Geraldo Mendes (União-PR) -Sim
Giacobo (PL-PR) -Sim
Lenir de Assis (PT-PR) -Não
Luciano Alves (PSD-PR) -Não
Luciano Ducci (PSB-PR) -Não
Luisa Canziani (PSD-PR) -Sim
Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) -Não
Luiz Nishimori (PSD-PR) -Não
Padovani (União-PR) -Sim
Paulo Litro (PSD-PR) -Sim
Pedro Lupion (PP-PR) -Sim
Reinhold Stephanes (PSD-PR) -Sim
Ricardo Barros (PP-PR) -Sim
Rodrigo Estacho (PSD-PR) -Sim
Sargento Fahur (PSD-PR) -Sim
Sergio Souza (MDB-PR) -Sim
Tadeu Veneri (PT-PR) -Não
Tião Medeiros (PP-PR) -Sim
ToninhoWandscheer (PP-PR) -Sim
Vermelho (PP-PR) -Sim
Welter (PT-PR) -Não
Zeca Dirceu (PT-PR) – Ausente
Tramitação difícil
Aprovada na Câmara, a PEC será enviada ao Senado. Se avançar entre os senadores, processos judiciais, seja por desvio de emendas parlamentares ou outros crimes, só poderão ser julgados no STF com autorização dos parlamentares. Apesar disso, deve enfrentar resistência na Casa revisora. O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), demonstrou indignação com a iniciativa.
"A repulsa à PEC da Blindagem está estampada nos olhos surpresos do povo, mas a Câmara dos Deputados se esforça a não enxergar. Tenho posição contrária", declarou em postagem nas redes sociais. Caberá à CCJ, presidida por Alencar, analisar tanto admissibilidade da PEC quanto seu mérito. Se for levado ao plenário, o texto precisará do voto de 49 entre 81 senadores.
O que foi aprovado
O texto aprovado na Câmara é um substitutivo relatado pelo deputado Claudio Cajado (PP-BA), que deu parecer favorável ao projeto.
A proposta permite que deputados e senadores barrem a prisão de colegas, em votação secreta. Defensores da medida dizem que a proposta é uma reação ao que chamam de abuso de poder do STF e que as medidas restabelecem prerrogativas originais previstas na Constituição de 1988, mas que foram mudadas posteriormente.
Em conversa com jornalistas, o deputado Cajado justificou que o texto não é uma autorização para “maus feitos”, mas apenas uma “proteção” para os deputados exercerem sua função sem medo de "perseguição política".
"Isso aqui não é uma licença para abusos do exercício do mandato, é um escudo protetivo da defesa do parlamentar, da soberania do voto e, acima de tudo, do respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal", disse.
O texto apresentado pelo relator afirma que: "Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa".
Em outro dispositivo, a PEC define que a decisão deve ser decidida "por votação secreta da maioria absoluta de seus membros, em até noventa dias a contar do recebimento da ordem emanada pelo STF". Maioria absoluta significa a metade dos parlamentares da respectiva Casa Legislativa mais um.
No caso de prisão por crime inafiançável, é necessário manifestação, em 24 horas, da Câmara ou do Senado, por votação secreta. A Casa poderá suspender a prisão com maioria simples que, diferentemente da maioria absoluta, requer a maioria dos parlamentares presentes na sessão e não do total.
Sobre o voto secreto, o relator Claudio Cajado sustentou que a modalidade "nunca deu problema".
"Qual o problema do voto secreto? [É] para que todos tenham a sua consciência voltada para o pleno exercício da atividade parlamentar", afirmou.
O relator justificou ainda a inclusão dos presidentes de partidos entre aqueles com direito ao foro por prerrogativa de função, só podendo ser processado pelo STF.
"Eles são ativistas na política. Eles complementam a atividade política. Então, qualquer processo sobre eles não tem que ter autorização, para ficar claro. Mas o foro fica sendo também igual aos dos deputados", disse Cajado.
Já contrários à proposta alegam que a medida blindará deputados da possibilidade de serem processados e investigados por crimes de qualquer natureza, incluindo delitos comuns, como corrupção e atos de violência, por exemplo.
"Isso aqui é uma desmoralização do Parlamento brasileiro. Está voltando o voto secreto e a forma como vamos dar ao Poder Legislativo de anular o Judiciário, chantagear o Executivo e torná-lo o Poder, por excelência, no semipresidencialismo. Essa é a resposta à condenação ao golpe de Estado no país", criticou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).
Em atualização.
