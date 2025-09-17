Vinte e um deputados paranaenses votam a favor de PEC que os livra da Justiça

A maioria dos deputados paranaenses votou a favor da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 3/2021, da Blindagem, que os impede de serem julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ou presos, mesmo em caso de flagrante por crime inafiançável, sem a autorização dos parlamentares. Da bancada do Paraná, 21 votaram a favor, oito votaram contra e um estava ausente.

Entre os deputados de Londrina, votaram favoravelmente Filipe Barros (PL) e Luiza Canziani (PSD, enquanto Lenir de Assis (PT) e Luiz Carlos Hauly (Podemos) votaram contra a aprovação. O texto agora segue para o Senado. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Entre os deputados, a PEC da Blinagem ganhou outro apelido, PEC das Prerrogativas. O texto vem no momento em que o ministro do STF Flávio Dino suspende transferências das chamadas “emendas Pix” e que vários parlamentares são investigados pela Polícia Federal por suspeita de irregularidades nos repasses e execução destes fundos.

A PEC 3/2021 determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no STF para presidentes de partidos com assentos no Parlamento. O texto original ainda previa que a votação seria secreta, mas a proposta foi rejeitada em votação na madrugada. Publicidade

Todos os destaques para mudar o texto, incluindo a exclusão do foro privilegiado para presidentes partidários, foram rejeitados em plenário. Após o fim da votação em segundo turno, deputados seguiram discutindo destaques para excluir pontos do texto.

A PEC da Blindagem foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado na última quinta-feira (11) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado. Publicidade

A bancada do PT orientou voto contrário, mas 12 deputados da legenda votaram a favor em primeiro turno. Também houve apoio à PEC entre deputados de outros partidos da base, como PSB, PSD e PDT. Além disso, bancadas governistas, como lideranças de Governo e da Maioria, liberaram seus votos em plenário.



Veja como votaram os deputados do Paraná

Publicidade



Aliel Machado (PV-PR) -Sim Beto Richa (PSDB-PR) -Sim Publicidade Carol Dartora (PT-PR) -Não Del. Matheus L. (União-PR) -Sim Publicidade Diego Garcia (Republican-PR) -Sim Dilceu Sperafico (PP-PR) -Sim Publicidade Felipe Francischin (União-PR) -Sim Filipe Barros (PL-PR) -Sim Geraldo Mendes (União-PR) -Sim Giacobo (PL-PR) -Sim Lenir de Assis (PT-PR) -Não Luciano Alves (PSD-PR) -Não Luciano Ducci (PSB-PR) -Não Luisa Canziani (PSD-PR) -Sim Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) -Não Luiz Nishimori (PSD-PR) -Não Padovani (União-PR) -Sim Paulo Litro (PSD-PR) -Sim Pedro Lupion (PP-PR) -Sim Reinhold Stephanes (PSD-PR) -Sim Ricardo Barros (PP-PR) -Sim Rodrigo Estacho (PSD-PR) -Sim Sargento Fahur (PSD-PR) -Sim Sergio Souza (MDB-PR) -Sim Tadeu Veneri (PT-PR) -Não Tião Medeiros (PP-PR) -Sim ToninhoWandscheer (PP-PR) -Sim Vermelho (PP-PR) -Sim Welter (PT-PR) -Não Zeca Dirceu (PT-PR) – Ausente



Tramitação difícil



Aprovada na Câmara, a PEC será enviada ao Senado. Se avançar entre os senadores, processos judiciais, seja por desvio de emendas parlamentares ou outros crimes, só poderão ser julgados no STF com autorização dos parlamentares. Apesar disso, deve enfrentar resistência na Casa revisora. O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), demonstrou indignação com a iniciativa.

"A repulsa à PEC da Blindagem está estampada nos olhos surpresos do povo, mas a Câmara dos Deputados se esforça a não enxergar. Tenho posição contrária", declarou em postagem nas redes sociais. Caberá à CCJ, presidida por Alencar, analisar tanto admissibilidade da PEC quanto seu mérito. Se for levado ao plenário, o texto precisará do voto de 49 entre 81 senadores.



O que foi aprovado