Visando a segurança no segundo turno das eleições, Justiça Eleitoral lança operação em Londrina

A Justiça Eleitoral e as forças de segurança de Londrina lançaram, nesta quinta-feira (24), a Operação Cidade Segura, visando a integração dos órgãos para garantir a segurança do pleito de domingo (27), que ocorre das 8h às 17h. Londrina possui 399.730 pessoas aptas a votar, distribuídas em 1.181 seções eleitorais e 156 locais de votação.





Participaram do lançamento os comandantes do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), Ricardo Eguedis, e do 30° BPM, Élio Boing, o delegado-chefe da PF (Polícia Federal), Kandy Takahashi, o delegado-chefe da PCPR (Polícia Civil do Paraná) de Londrina, Fernando Amarantino Ribeiro Gonçalves Amorim, o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, e os juízes eleitorais Mauro Ticianelli, João Marcos Anacleto Rosa, Claudia Catafesta e Camila Tereza Gutzlaff Cardoso.

Para Rosa, a expectativa é que a votação de domingo seja tranquila, a exemplo do que já aconteceu no primeiro turno. “Hoje, todo o aparato estatal está preparado, de forma a garantir tanto a lisura e a credibilidade do pleito quanto a segurança dos eleitores, bem como dos candidatos e de seus correligionários”, diz o magistrado.

Catafesta ressalta que o trabalho administrativo do Fórum Eleitoral está bem encaminhado para o segundo turno. As urnas - que são mais de 1,2 mil - já foram lacradas, passaram por auditoria e emissão da zerésima, e serão levadas pelos Correios para os locais de votação no sábado (26).





“Essa operação de hoje é uma demonstração da união entre as forças de segurança e a Justiça Eleitoral, para que efetivamente tenhamos eleições e um dia pacífico. Esse foi um movimento que o TRE estimulou, pela paz nas eleições”, afirma a juíza.