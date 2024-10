Votação tem 108 eleitores e 14 candidatos presos; Cármen Lúcia fala em eleição tranquila

As forças de segurança prenderam um total de 108 eleitores e 14 candidatos neste domingo (6), dia do primeiro turno das eleições municipais.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia, disse no começo da tarde que a votação ocorre de forma tranquila. No total, foram registrados 911 crimes eleitorais e comuns associados ao pleito.

"Até aqui as eleições estão tranquilas, não há nenhuma ocorrência, nada significativo", disse a ministra em entrevista à imprensa no TSE.

Publicidade



"Todas as providências que foram adotadas, segurança dos eleitores, chegada das urnas nos locais de votação, todas as medidas adotadas estão hoje com seus efeitos comprovados", disse ainda.



Painel do Ministério da Justiça e da Segurança Pública aponta que R$ 21.797.601 foram apreendidos desde 19 de agosto em operações relacionadas às eleições. O mesmo painel afirmava, com dados recolhidos até 14h10, apreensão de R$ R$ 9.302.455 no dia do 1º turno.

Publicidade



As forças de segurança também apreenderam 10 armas, 02 veículos e 4.795 materiais de campanha.

O crime mais comum é o de boca de urna, com 341 registros.



A ministra afirmou que o pleito registra "número bem significativo de presença", mas não apontou quantos eleitores já foram às urnas.

Publicidade



Cármen Lúcia disse também que o número de ocorrências policiais e de crimes eleitorais está dentro da normalidade.



Em boletim atualizado às 15h30, o TSE disse que 0,5% das urnas foram substituídas durante o 1º turno das eleições municipais.



No total, há 478.026 mil urnas de votação, além de 53.794 equipamentos de contingência. Foram substituídas 2.651 urnas, segundo o documento.



Apenas uma seção utiliza votação manual, ainda afirma o boletim o TSE.