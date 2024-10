'Votar é um direito e é um dever', diz Edson Fachin ao votar em Curitiba

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Edson Fachin votou na manhã deste domingo (27) em Curitiba. Fachin votou na Faculdade de Comunicação Social da UFPR (Universidade Federal do Paraná). O ministro ressaltou a importância do comparecimento às urnas. “Votar é fundamental porque caracteriza o exercício da cidadania, da participação da cidadã e do cidadão no processo eleitoral."





Fachin destacou que a votação transcorre com normalidade. “Todo o processo eleitoral está sendo muito bem conduzido pela Justiça Eleitoral do Paraná”, elogiou o ministro. O ministro convidou eleitoras e eleitores para votarem neste segundo turno. "Todos estão conclamados a comparecer às Seções Eleitorais, depositar o seu voto e participar da festa da democracia." “Votar é um direito e é um dever, como também é um dever respeitar o resultado da votação”, acrescentou.