Pontos de Londrina serão iluminados de laranja no Dia Mundial de Combate à Pólio

Redação Bonde com assessoria de imprensa
23 out 2025 às 10:17

Foto: Divulgação
Na noite desta sexta-feira, 24 de outubro, Dia Mundial de Combate à Pólio, quem passar pelo Pontilhão da 10 de dezembro (Via Expressa), no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, vai encontrá-lo todo iluminado da cor laranja. Não só ele, como também o Monumento ao Passageiro,  marco emblemático da cidade de Londrina, obra do artista plástico, Henrique Aragão. A cor laranja faz parte da Campanha Internacional do Rotary - End Polio Now (Elimine a Pólio Agora), que também usa o amarelo, o ouro e o branco.

A ação, um ato de alerta e solidariedade à campanha,  é uma parceria entre o Distrito 4710 do Rotary Internacional - que engloba 56 clubes do Norte e Centro-Oeste do Paraná  - e a Prefeitura Municipal de Londrina, através da Londrina Iluminação.  Segundo o rotariano Osvaldo Santos Jr. , ex-governador distrital (2019/2020) e articulador do projeto junto ao município, tanto o monumento quanto o viaduto serão iluminados com canhões de LED na cor laranja. Não há um horário definido. Ao escurecer as luzes se acenderão automaticamente.

O Rotary Internacional com outros parceiros sempre atuou no combate à poliomielite e no Brasil, até a década de 80, dava também aporte econômico para este fim. “Hoje, no país,  a doença esta erradicada, mas alertas e ações como esta são sempre necessárias mostrando a importância da vacinação para proteção das nossas crianças e, principalmente,  o não retorno da  doença”, reforça a Governadora do Distrito 4710, Irma Mariotti Meneghel Paiva.

Foto: Divulgação


Ações que salvaram vidas

O resultado de todos estes anos da Campanha de Erradicação da Pólio do Rotary Internacional, através da Fundação Rotária e em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS - iniciada em 1985) resultou na imunização de quase 3 bilhões de crianças em mais de 125 países, representando uma redução de 99,9% no número de casos mundiais.  Na época, cerca de 350 mil casos da doença eram registrados anualmente no mundo.

A luta do Rotary Internacional agora é eliminar o vírus em três únicos países ainda com poliomielite: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. E também evitar que o vírus volte a circular onde já está erradicado, como no Brasil. A poliomielite não tem cura, mas pode ser imunizada pela vacina.

