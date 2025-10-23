Pontos de Londrina serão iluminados de laranja no Dia Mundial de Combate à Pólio

Na noite desta sexta-feira, 24 de outubro, Dia
Mundial de Combate à Pólio, quem passar pelo Pontilhão da 10 de dezembro
(Via Expressa), no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, vai encontrá-lo todo
iluminado da cor laranja. Não só ele, como também o Monumento ao Passageiro, marco emblemático da cidade de Londrina, obra
do artista plástico, Henrique Aragão. A cor laranja faz parte da Campanha
Internacional do Rotary - End Polio Now (Elimine a Pólio Agora), que
também usa o amarelo, o ouro e o branco.
A
ação, um ato de alerta e solidariedade à campanha, é uma parceria entre o Distrito 4710 do
Rotary Internacional - que engloba 56 clubes do Norte e Centro-Oeste do
Paraná - e a Prefeitura Municipal de
Londrina, através da Londrina Iluminação.
Segundo o rotariano Osvaldo Santos Jr. , ex-governador distrital (2019/2020) e articulador
do projeto junto ao município, tanto o monumento
quanto o viaduto serão iluminados com canhões de LED na cor laranja. Não há um
horário definido. Ao escurecer as luzes se acenderão automaticamente.
O
Rotary Internacional com outros parceiros sempre atuou no combate à poliomielite e no
Brasil, até a década de 80, dava também aporte
econômico para este fim. “Hoje, no país,
a doença esta erradicada, mas alertas e ações como esta são sempre
necessárias mostrando a importância da vacinação para proteção das nossas
crianças e, principalmente, o não
retorno da doença”, reforça a
Governadora do Distrito 4710, Irma Mariotti Meneghel Paiva.
Ações que salvaram vidas
O resultado de todos estes anos da Campanha de Erradicação da Pólio do Rotary Internacional, através da Fundação Rotária e em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS - iniciada em 1985) resultou na imunização de quase 3 bilhões de crianças em mais de 125 países, representando uma redução de 99,9% no número de casos mundiais. Na época, cerca de 350 mil casos da doença eram registrados anualmente no mundo.
A luta do Rotary Internacional agora é eliminar o vírus em três únicos países ainda com poliomielite: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. E também evitar que o vírus volte a circular onde já está erradicado, como no Brasil. A poliomielite não tem cura, mas pode ser imunizada pela vacina.