Pontos de Londrina serão iluminados de laranja no Dia Mundial de Combate à Pólio

Na noite desta sexta-feira, 24 de outubro, Dia Mundial de Combate à Pólio, quem passar pelo Pontilhão da 10 de dezembro (Via Expressa), no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, vai encontrá-lo todo iluminado da cor laranja. Não só ele, como também o Monumento ao Passageiro, marco emblemático da cidade de Londrina, obra do artista plástico, Henrique Aragão. A cor laranja faz parte da Campanha Internacional do Rotary - End Polio Now (Elimine a Pólio Agora), que também usa o amarelo, o ouro e o branco.

A ação, um ato de alerta e solidariedade à campanha, é uma parceria entre o Distrito 4710 do Rotary Internacional - que engloba 56 clubes do Norte e Centro-Oeste do Paraná - e a Prefeitura Municipal de Londrina, através da Londrina Iluminação. Segundo o rotariano Osvaldo Santos Jr. , ex-governador distrital (2019/2020) e articulador do projeto junto ao município, tanto o monumento quanto o viaduto serão iluminados com canhões de LED na cor laranja. Não há um horário definido. Ao escurecer as luzes se acenderão automaticamente.

O Rotary Internacional com outros parceiros sempre atuou no combate à poliomielite e no Brasil, até a década de 80, dava também aporte econômico para este fim. “Hoje, no país, a doença esta erradicada, mas alertas e ações como esta são sempre necessárias mostrando a importância da vacinação para proteção das nossas crianças e, principalmente, o não retorno da doença”, reforça a Governadora do Distrito 4710, Irma Mariotti Meneghel Paiva.