População do Norte Pioneiro cobra reforço na sinalização na PR-090

A população do Norte Pioneiro cobra urgência do governo do Estado na instalação de reforços na sinalização da PR-090, no trecho entre Sapopema e São Jerônimo da Serra. No local, conhecido como Serra Fria, são frequentes os acidentes graves, com óbitos. Os mais recentes foram registrados nas últimas quinta (14) e sexta-feira (15), com um intervalo de menos de 24 horas entre um e outro.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Na noite de quinta-feira, um caminhoneiro de 39 anos morreu após o veículo que dirigia tombar na estrada. Na tarde do dia seguinte, um novo acidente, dessa vez envolvendo três veículos, sendo dois caminhões e uma caminhonete. Não houve óbitos, mas duas pessoas ficaram feridas, uma delas, com gravidade.





Publicidade

O trecho em declive, cheio de curvas e propenso à neblina é considerado perigoso, principalmente para os motoristas que não costumam trafegar pela região. Muitos dos veículos que se acidentam na Serra Fria têm placas de cidades de outras regiões do Paraná e também de outros estados.





Publicidade

Segundo o prefeito de Sapopema, Paulinho Branco (PSD), melhorias na estrutura viária daquele ponto da rodovia são reivindicadas há anos pelos moradores da região. O prefeito tenta, junto aos deputados estaduais eleitos pelo Norte e Norte Pioneiro, pressionar o governo do Estado para que alterações sejam feitas com o objetivo de tornar a Serra Fria mais segura.





Publicidade

Além de reforços na sinalização, Branco pede que sejam instalados radares para controle de velocidade. “Fomos atrás do Sandro Alex (secretário de Estado de Infraestrutura e Logística) e entregamos abaixo-assinado. Mas é uma luta que vem há anos. Eles nos atendem, mas não o suficiente para evitar novos acidentes”, disse o prefeito. “Estamos em uma região que recebe muitos turistas e essa é mais uma preocupação.”





Publicidade

Branco contabiliza em torno de 30 mortes em acidentes na Serra Fria nos últimos dez anos. Uma das ocorrências mais graves aconteceu em 31 de março de 2022, quando um ônibus que havia partido de Três Lagoas (MS) com destino a Telêmaco Borba saiu da pista e capotou. No veículo estavam mais de 30 passageiros que iriam trabalhar em uma fábrica no município dos Campos Gerais.





Publicidade

No acidente, morreram 11 homens, entre 28 e 64 anos de idade, incluindo o motorista do ônibus. Outros 20 ficaram feridos. Depois desse, muitos outros acidentes aconteceram no mesmo local. Em uma pesquisa rápida nos sites de busca na internet, é possível localizar mais de uma dezena de acidentes nos últimos anos, evidenciando a periculosidade daquele trecho da rodovia.





Publicidade

Só neste ano, foram pelo menos cinco ocorrências na PR-090, próximo a Sapopema. Em todas elas, havia caminhões envolvidos.





O secretário Sandro Alex informou que irá reforçar a sinalização da rodovia, mas atribuiu os acidentes à imprudência, negligência e imperícia dos condutores. “Primeira atitude da imprensa é culpar a rodovia, porém, os acidentes são causados por excesso de velocidade, excesso de peso e uso de drogas. Sinalização já existe. Estão lá, placas de redução de velocidade e tudo.”





Sandro Alex responsabilizou a “conduta criminosa” de motoristas por grande parte dos acidentes. “Não há como esconder que os acidentes estão acontecendo por crimes cometidos pelos motoristas.”





“A Polícia Rodoviária tem alertado e não está sendo ouvida”, afirmou o secretário. Ele disse que embora a sinalização no local esteja de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito, haverá reforços e a fiscalização será intensificada para punir os motoristas infratores. “A estrada é perigosa, sim. Mas precisa de atenção dos motoristas. Não podemos passar a mão para quem está fora das leis de trânsito.”





Sandro Alex apontou ainda o excesso de peso com que transitam os caminhões, que seria responsável pela falha no sistema de freios dos veículos. “Posso lhe passar os índices de excesso de peso. Estão todos relacionados aos locais com acidentes. O excesso de peso ocasiona a falta de freios. Onde há acidente é justamente onde há excesso.”





O reforço da sinalização será feito por meio do Proseg Paraná (Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais), do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), “nas próximas horas”, garantiu o secretário, no domingo (17).





O deputado estadual Tercilio Turini (MDB) afirmou que irá levar o tema para discussão na Assembleia Legislativa do Paraná. “O prefeito Paulinho tem razão”, afirmou ele. “Aquele trecho é uma descida forte, longa, com muitas curvas e as pessoas não conhecem, principalmente caminhoneiros. É caminho para a capital e para o porto”, ressaltou o deputado.





Nos últimos anos, Turini enviou requerimentos à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e ao DER-PR solicitando a melhoria da sinalização horizontal e vertical no trecho da PR-090, entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, e também a instalação de radares para controle de velocidade.





Na semana passada, após os dois acidentes, o parlamentar informou que voltou a cobrar providências do diretor-geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, José Brustolin Neto. “Ali, tem que colocar muita sinalização, redutor de velocidade, mais de um e, se possível, fazer zona de amortecimento”, sugeriu Turini. “Hoje, eu considero aquele o ponto mais grave das rodovias do Paraná, o trecho mais assassino e violento."





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.