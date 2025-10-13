Poupatempo de Londrina inicia atendimentos em 31 de outubro

A unidade do Poupatempo Paraná de Londrina inicia oficialmente os atendimentos na sexta-feira, 31 de outubro. A unidade atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h na Av. Theodoro Victorelli, 150, Boulevard Shopping Londrina.



As estruturas permitirão acesso a serviços como emissão da nova Carteira de Identidade, atendimentos do Detran-PR, serviços da Copel e Sanepar, cadastro em programas habitacionais, solicitações de seguro-desemprego e consulta a vagas de emprego das Agências do Trabalhador.





Cerca de três dias antes do início oficial, as instalações abrirão para atendimentos presenciais e testes do sistema, sem hora marcada. Após a abertura, o agendamento prévio pelo portal do Poupatempo Paraná e os totens de autoatendimento também estarão disponíveis. Um aplicativo para Android e iOS também será lançado em breve.

Segundo o superintendente de Governança de Serviços e Dados do Governo do Estado, Leandro Moura, responsável pelo projeto, o empenho das equipes envolvidas foi fundamental para colocar o programa em funcionamento rapidamente. “Foi um esforço conjunto que mobilizou diversas secretarias e servidores para garantir que o Poupatempo começasse a operar com qualidade desde o primeiro dia”, afirmou.





A gerente de Operações, Fernanda Souza, ressaltou a preparação das equipes para oferecer atendimento de excelência, o que inclui cerca de 30 dias de treinamentos, com módulos específicos relacionados aos serviços de cada órgão estadual.

“Cada equipe foi orientada conforme o tipo de atendimento e investimos em processos internos claros para cada serviço, garantindo atendimento organizado e eficiente. Nosso objetivo é que cada atendimento seja ágil, mas também acolhedor, com atenção às dúvidas e orientação completa sobre os serviços disponíveis”, disse.