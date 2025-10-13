Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Serviços estaduais

Poupatempo de Londrina inicia atendimentos em 31 de outubro

Redação Bonde com AEN-PR
13 out 2025 às 16:37

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A unidade do Poupatempo Paraná de Londrina inicia oficialmente os atendimentos na sexta-feira, 31 de outubro. A unidade atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h na Av. Theodoro Victorelli, 150, Boulevard Shopping Londrina

As estruturas permitirão acesso a serviços como emissão da nova Carteira de Identidade, atendimentos do Detran-PR, serviços da Copel e Sanepar, cadastro em programas habitacionais, solicitações de seguro-desemprego e consulta a vagas de emprego das Agências do Trabalhador.


Cerca de três dias antes do início oficial, as instalações abrirão para atendimentos presenciais e testes do sistema, sem hora marcada. Após a abertura, o agendamento prévio pelo portal do Poupatempo Paraná e os totens de autoatendimento também estarão disponíveis. Um aplicativo para Android e iOS também será lançado em breve.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Segundo o superintendente de Governança de Serviços e Dados do Governo do Estado, Leandro Moura, responsável pelo projeto, o empenho das equipes envolvidas foi fundamental para colocar o programa em funcionamento rapidamente. “Foi um esforço conjunto que mobilizou diversas secretarias e servidores para garantir que o Poupatempo começasse a operar com qualidade desde o primeiro dia”, afirmou.


A gerente de Operações, Fernanda Souza, ressaltou a preparação das equipes para oferecer atendimento de excelência, o que inclui cerca de 30 dias de treinamentos, com módulos específicos relacionados aos serviços de cada órgão estadual.

Cadastre-se em nossa newsletter


“Cada equipe foi orientada conforme o tipo de atendimento e investimos em processos internos claros para cada serviço, garantindo atendimento organizado e eficiente. Nosso objetivo é que cada atendimento seja ágil, mas também acolhedor, com atenção às dúvidas e orientação completa sobre os serviços disponíveis”, disse.

Poupatempo Paraná Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas