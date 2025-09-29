Poupatempo de Londrina inicia atividades em outubro com serviços do Estado

A partir de outubro, começam a funcionar as primeiras unidades do Poupatempo Paraná. Em Londrina, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h na Av. Theodoro Victorelli, 150, Boulevard Shopping Londrina.



O novo modelo de atendimento idealizado pelo Governo do Estado reúne, em um só lugar, serviços de diversos órgãos estaduais para oferecer mais praticidade, agilidade e conforto à população das maiores cidades paranaenses.





Entre os mais de 100 serviços disponíveis à população paranaense, estão a emissão da nova Carteira de Identidade e atendimentos relacionados a veículos e habilitação do Detran-PR. Pessoas interessadas em adquirir imóveis com vantagens do programa Casa Fácil Paraná também poderão efetuar cadastro nas centrais de atendimento, enquanto aquelas que já possuem financiamento com a Cohapar poderão consultar dívidas e emitir faturas.

Haverá serviços da Copel, como a emissão de segunda via de contas de energia, pedidos de desligamento ou religamento de unidades consumidoras e de atualização cadastral. A população também poderá solicitar a emissão de segunda via de faturas de água da Sanepar, pedir ligações ou desligamentos de ramais e registrar pedidos de reparos na rede.





O Poupatempo Paraná oferecerá ainda encaminhamento de solicitações de seguro-desemprego e inscrição em vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador. Por fim, também será possível resolver pendências relacionadas às secretarias da Educação, Administração e Previdência e Fazenda, bem como de outros órgãos estaduais, como a Jucepar (Junta Comercial do Paraná).





Agendamento prévio



Para obter atendimento, a orientação aos cidadãos é efetuar um agendamento prévio. Isso poderá ser feito por um portal ou aplicativo, que estará disponível para aparelhos celulares com sistemas Android e IOS.





Também será possível agendar diretamente nos totens de autoatendimento instalados dentro das unidades. O cidadão poderá escolher a forma de atendimento que mais lhe convém. No modelo presencial, ele agenda pelo portal ou aplicativo, comparece à unidade e é direcionado ao guichê após uma triagem inicial.

Outra opção é a videochamada, em que o atendimento ocorre de forma remota, em dia e horário marcados, sem a necessidade de deslocamento. Já quem preferir pode acessar serviços digitais pelo portal, aplicativo ou totens de autoatendimento.

