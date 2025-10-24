Poupatempo Paraná inicia atendimento em Londrina

A primeira unidade do Poupatempo Paraná em Londrina iniciou os atendimentos nesta sexta-feira (24). Já os agendamentos de serviços pelo site poupatempo.pr.gov.br começam na próxima segunda-feira (27), com a inauguração oficial da unidade marcada para 31 de outubro.





O Poupatempo Paraná de Londrina funciona no Boulevard Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade fica no primeiro piso, próximo à praça de alimentação. No total, são mais de 200 serviços de órgãos estaduais e empresas públicas, em um único ambiente, com 55 funcionários e capacidade de 3,2 mil atendimentos por dia.

Copel





Entre os serviços da Copel, por exemplo, o cidadão pode solicitar nova ligação de energia, mudança de titularidade, emissão de segunda via da fatura e atualização de dados cadastrais.

Sanepar





Já os atendimentos da Sanepar incluem a solicitação de ligação de água e esgoto, verificação de consumo, emissão de faturas e cadastro na Tarifa Social.

Cohapar





No caso da Cohapar é oferecida a atualização do cadastro de mutuários, consulta à inscrição em programas habitacionais e informações sobre o programa Casa Fácil Paraná, que facilita o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda.

Detran





Os usuários do Poupatempo Paraná também poderão acessar serviços do Detran-PR, como emissão e renovação da CNH, transferência de veículos, pagamento de taxas, multas. Em relação aos automóveis também podem solicitar o parcelamento do IPVA.

Educação





Na área de educação, os pais poderão efetivar as matrículas de estudantes nos colégios estaduais, solicitar histórico escolar, diploma e transferência escolar.

