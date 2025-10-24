Poupatempo Paraná inicia atendimento em Londrina

A primeira unidade do Poupatempo Paraná em Londrina iniciou os atendimentos nesta sexta-feira (24). Já os agendamentos de serviços pelo site poupatempo.pr.gov.br começam na próxima segunda-feira (27), com a inauguração oficial da unidade marcada para 31 de outubro.
O Poupatempo Paraná de Londrina funciona no Boulevard Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade fica no primeiro piso, próximo à praça de alimentação. No total, são mais de 200 serviços de órgãos estaduais e empresas públicas, em um único ambiente, com 55 funcionários e capacidade de 3,2 mil atendimentos por dia.
Copel
Entre os serviços da Copel, por exemplo, o cidadão pode solicitar nova ligação de energia, mudança de titularidade, emissão de segunda via da fatura e atualização de dados cadastrais.
Sanepar
Já os atendimentos da Sanepar incluem a solicitação de ligação de água e esgoto, verificação de consumo, emissão de faturas e cadastro na Tarifa Social.
Cohapar
No caso da Cohapar é oferecida a atualização do cadastro de mutuários, consulta à inscrição em programas habitacionais e informações sobre o programa Casa Fácil Paraná, que facilita o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda.
Detran
Os usuários do Poupatempo Paraná também poderão acessar serviços do Detran-PR, como emissão e renovação da CNH, transferência de veículos, pagamento de taxas, multas. Em relação aos automóveis também podem solicitar o parcelamento do IPVA.
Educação
Na área de educação, os pais poderão efetivar as matrículas de estudantes nos colégios estaduais, solicitar histórico escolar, diploma e transferência escolar.
Outros serviços
Além disso, haverá atendimentos da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, com encaminhamento ao seguro-desemprego, consultas de vagas de emprego e emissão da Carteira de Trabalho Digital.
Outros órgãos, como o Instituto de Identificação, o Procon-PR, a Receita Estadual, o Instituto de Previdência dos Servidores do Paraná (Paranaprevidência) e o Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná também terão serviços disponíveis, garantindo amplo acesso às principais demandas da população em um único espaço.
O primeiro Poupatempo Paraná foi inaugurado no dia 2 de outubro, em Curitiba, no Shopping Estação. Em menos de um mês de funcionamento, o local já superou a marca de 1,5 mil Carteiras de Identidade emitidas e ultrapassou 3,7 mil atendimentos presenciais, com índice de satisfação de 99% entre os usuários.
A lista completa dos serviços disponíveis pode ser conferida no site poupatempo.pr.gov.br.