PR-445 já registrou este ano quase metade das mortes de 2022

A rodovia PR-445, uma das principais da região de Londrina, tem sido palco de inúmeros acidentes com mortos e feridos.





Publicidade

Publicidade

Somente nos primeiros meses de 2023, 26 ocorrências foram registradas na via, com 32 pessoas feridas e sete mortes. O dado consta no levantamento realizado pela 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, solicitado pela FOLHA.







Um desses casos ocorreu na noite da última quinta-feira (9), quando um pedestre foi atropelado por dois veículos no Km 59,1. Os motoristas da Fiat/Strada e do Ford/Fiesta envolvidos no atropelamento não se feriram.

Publicidade





O levantamento aponta que em 2022 houve registro de 108 acidentes na rodovia, com 139 pessoas feridas e 16 mortas. A média de acidentes é semelhante à do ano de 2021, quando foram 111 ocorrências, 135 feridos e 15 óbitos.





Em 2020, primeiro ano da pandemia da covid-19, há registro de 99 acidentes, 126 feridos e 15 mortes.

Publicidade





O capitão Glauco Andrade de Oliveira, comandante da 2ª Cia, explica que a PR-445 é responsável pelo fluxo de veículos da Região Metropolitana de Londrina e de diversas cidades da região. Estatisticamente, a probabilidade de acidentes é maior no trecho.





“No último final de semana, tivemos vários acidentes, inclusive com incidência de colisão traseira decorrente de um primeiro acidente, bem como acidente classificado como complexo [quando envolve vários veículos]”, diz o comandante, pontuando que esses acidentes ocorrem por fatores como freadas bruscas do veículo da frente; desrespeito à distância de segurança; problemas mecânicos e falta de atenção no trânsito.

Publicidade





“Vale ressaltar que, conforme estatística realizada, os principais acidentes do perímetro urbano de Londrina são colisão traseira e acidente complexo.”





Os casos citados por Glauco foram registrados no dia 4 de março, entre os quilômetros 76 e 77 da PR-445, próximo à UEL (Universidade Estadual de Londrina). Dois motociclistas faleceram.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: