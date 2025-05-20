PRE apreende 20 tabletes de maconha após perseguição na região de Londrina

Policiais rodoviários estaduais apreenderam 17,3 quilos de maconha na manhã desta segunda-feira (19), na PR-170, em Jaguapitã (REgião Metropolitana de Londrina), durante uma operação de fiscalização voltada ao combate à embriaguez ao volante.
De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Celta desobedeceu à ordem de parada dos agentes e fugiu em alta velocidade. Após breve acompanhamento tático, o condutor abandonou o carro em meio a uma plantação de milho e conseguiu fugir a pé.
Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram 20 tabletes de maconha próximos ao banco do passageiro. O total apreendido foi de 17,3 quilos da droga.
O veículo foi recolhido de forma administrativa e a droga encaminhada à Polícia Civil de Rolândia, que investigará o caso.