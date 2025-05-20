Pesquisar

Jaguapitã

PRE apreende 20 tabletes de maconha após perseguição na região de Londrina

Redação Bonde
20 mai 2025 às 11:42

Divulgação/PRE
Policiais rodoviários estaduais apreenderam 17,3 quilos de maconha na manhã desta segunda-feira (19), na PR-170, em Jaguapitã (REgião Metropolitana de Londrina), durante uma operação de fiscalização voltada ao combate à embriaguez ao volante.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Celta desobedeceu à ordem de parada dos agentes e fugiu em alta velocidade. Após breve acompanhamento tático, o condutor abandonou o carro em meio a uma plantação de milho e conseguiu fugir a pé.

Divulgação/PRE


Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram 20 tabletes de maconha próximos ao banco do passageiro. O total apreendido foi de 17,3 quilos da droga.


O veículo foi recolhido de forma administrativa e a droga encaminhada à Polícia Civil de Rolândia, que investigará o caso.

Tráfico Tráfico de entorpecentes maconha Jaguapitã
