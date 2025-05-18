PRE apreende R$ 100 mil em produtos importados ilegalmente em Maringá

Uma carga avaliada em cerca de R$ 100 mil em perfumes e eletrônicos foi apreendida neste sábado (17), na PR-317, em Maringá. Os produtos, de origem estrangeira, eram transportados sem o devido desembaraço aduaneiro, o que configura crime de descaminho.





A abordagem ocorreu por volta das 9h10, no km 105 da rodovia. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadua), os agentes estavam em deslocamento para a sede da 4ª Companhia do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) quando foram ultrapassados por um GM/Cobalt com placas de Belo Horizonte (MG), que trafegava em alta velocidade e apresentava a traseira visivelmente rebaixada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Durante a fiscalização, os policiais encontraram os produtos ilegais no interior do veículo. Por orientação da Polícia Federal, tanto o carro quanto os ocupantes foram levados ao pátio da Receita Federal de Maringá, onde o automóvel foi lacrado na presença do condutor.