PRE flagra mais de 200 motoristas sem habilitação durante feriadão nas rodovias do PR

A intensificação do policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes resultou em números expressivos de infrações e apreensões, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (22) pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) do Paraná. A operação foi executada entre a quinta-feira (17) e esta terça (22).





Durante o período, 212 condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação ou com pendências relacionadas à CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conforme o artigo 162 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Além disso, 585 pessoas foram autuadas por não utilizarem o cinto de segurança e 128 motoristas foram abordados sob influência de álcool — com sinais de embriaguez ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro, conforme os artigos 165 e 165-A do CTB. Do total, 12 acabaram presos por embriaguez ao volante, crime previsto no artigo 306.

Ao todo, a intensificação resultou em 5.297 autos de infração e 11.507 imagens de radar. Casos de extrema imprudência foram registrados, como o de um veículo flagrado a 177 km/h na PR-082, em Cidade Gaúcha (Noroeste), no dia 20. Na mesma data, uma motocicleta foi apreendida na PR-317, em Maringá (Noroeste), por acumular R$ 32 mil em débitos e 151 multas.