Preço dos alimentos da cesta básica em Londrina cai 4% em abril

O preço da cesta básica em Londrina recuou quase 4% em abril. A pesquisa de variação do valor da cesta realizada mensalmente pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), da UTFPR, apontou que o conjunto de 13 itens considerados essenciais ficou em R$ 634,01 para uma pessoa.





A queda de 3,98% veio após o pico atingido em março, quando a mesma cesta foi calculada em R$ 660,31. O tomate, que no mês anterior foi o item que teve maior variação positiva, com alta de 44%, em abril foi o que teve maior redução de preço, um recuo de 33,4%.

A banana também teve uma queda significativa no preço, com redução de 26,8%.





Na outra ponta, entre os itens que ficaram mais caros de um mês para outro, estão a batata (46,3%), a farinha (13,5%), a margarina (6,6%), o feijão (6,1%), o café (5,9%), o óleo (3,4%), o açúcar (1,5%) e o leite (1,4%).

Em abril, a carne, o produto com maior peso no preço final da cesta básica, ficou estável, com variação positiva de apenas 1%. Na média, o preço do quilo da carne ficou em R$ 42,67. Em março, a mesma quantidade do produto custava R$ 42,23.





O preço mais baixo encontrado foi R$ 33,87 e o mais alto, R$ 49,99. Para fazer o levantamento, os pesquisadores utilizam como referência o coxão mole, em peça ou fatiado, dependendo do que estiver mais em conta.

Além da carne, também foi observada estabilidade nos preços do arroz (0,8%) e do pão (-1,0%).





O valor de R$ 634,01 é a média obtida a partir dos preços registrados em 11 supermercados de Londrina, distribuídos em todas as regiões. Caso o consumidor percorresse as 11 lojas e comprasse em cada uma delas os itens com melhor preço, a mesma cesta custaria R$ 463,05 e a economia seria de 27%.





