Prefeito de Apucarana lamenta morte mãe de estudantes da rede municipal de educação

Gleizy era mãe dos estudantes Annay Paullyna da Silva de Oliveira, da Escola Municipal Professor Durval Pinto, Jorge Henrique da Silva Spazzin dos Santos e Sebastian Gabriel da Silva Spazzin dos Santos, alunos do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Josa Ribeiro.

Uma mulher morreu na tarde do último domingo (9) em um grave acidente na BR-369 em Apucarana (Centro-Norte).

“A Gleizy era uma mãe muito dedicada aos seus filhos e parceira dos professores. Na última sexta-feira (7), por exemplo, ela esteve no CMEI Josa Ribeiro acompanhando a festa junina organizada pela instituição para as crianças. Nós estamos consternados com a notícia da sua morte. Meus sinceros sentimentos à família enlutada”, disse a secretária de Educação.





“Nós muitas vezes não conseguimos compreender as tragédias que acontecem, ainda mais quando envolve a morte de uma jovem com três filhos pequenos. Mas precisamos confiar nos planos e na misericórdia de Deus. Eu estou em oração pela família da Gleize, em especial pelos estudantes Annay, Jorge Henrique e Sebastian Gabriel,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.





O corpo de Gleize Gabrielly da Silva será velado na Capela Central de Apucarana. O enterro está marcado para esta terça-feira (11), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.