Prefeito de Bela Vista cobra melhorias na PR-445 entre o Município e a Warta

O trecho da PR-445 entre o distrito da Warta, na zona norte de Londrina, e o município de Bela Vista do Paraíso tem sido palco de acidentes de trânsito. Um dos mais graves, registrado na última sexta-feira (17), vitimou cinco pessoas - quatro da mesma família - após uma colisão frontal em um ponto de pista simples sem acostamento.





Após o acidente, o prefeito de Bela Vista do Paraíso, Fabrício Pastore, o Jacaré (PL), voltou a cobrar melhorias na rodovia estadual - como implantação de terceira faixa e acostamento. São intervenções para dar conta do grande fluxo de veículos que passa pela região.

“Faz muitos anos que o pessoal pede uma solução, uma melhoria, pelo trânsito intenso que tem. É uma estrada muito deficitária, passa muito caminhão para transporte de grãos do Mato Grosso e de outras regiões”, disse em entrevista à FOLHA.





Jacaré pontua que a falta de estrutura na rodovia é um problema em situações emergenciais. E o volume de ocorrências também acaba sobrecarregando a Defesa Civil do município.

"No final de semana, fica intransitável de tantos veículos. O pessoal não tem paciência, acaba ultrapassando onde não pode e, na hora de uma emergência, não tem terceira pista, não tem nada. Se sair para fora da pista, dá problema porque a beirada já está com erosão”, acrescenta.





DER RESPONDE





Um primeiro passo para resolver o problema deve ser dado em breve. Em nota encaminhada à FOLHA, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o trecho entre Warta e Bela Vista do Paraíso está contemplado no lote 2 do Programa de Contratação de Estudos de Nível de Serviço e Elaboração de Anteprojetos para Adequação de Capacidade e Segurança de Rodovias Estaduais do DER/PR.





