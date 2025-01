Prefeito de Londrina e Comissão de Infraestrutura entregam carta a ministro

Durante o evento de entrega da primeira etapa de reforma e ampliação do Aeroporto José Richa, em Londrina, nesta quarta-feira (22), o prefeito Tiago Amaral e os integrantes da Comissão de Infraestrutura da Região de Londrina entregaram uma carta ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.





No documento, o grupo demonstrou preocupação e solicitou respostas mais concretas sobre a não realização de algumas obras consideradas essenciais para a modernização do terminal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na carta, o prefeito e os integrantes da Comissão expuseram três obrigações, assumidas pela Infraero em um Acordo de Cooperação Técnica assinado com Prefeitura, em 2016.





O texto ressalta que os projetos não saíram ainda do papel, sendo estes a ampliação da pista de pouso e decolagem em mais 450 metros, para alcançar os 600 metros acordados; a nova pista de “Taxiway” que interligaria o pátio de estacionamento à cabeceira ampliada; e a instalação do sistema de pouso por instrumento categoria 1, o tão aguardado ILS.

Publicidade





Durante o encontro, o ministro Silvio Costa Filho reafirmou o compromisso com a continuidade das obras no Aeroporto de Londrina e sinalizou positivamente às questões relatadas na carta.





“Primeiramente, celebramos essa reforma relevante do aeroporto com investimento de R$ 200 milhões e que ampliará a capacidade de passageiros de 1,5 milhão para 3,5 milhões. A infraestrutura feita e essa logística atenderá cada vez mais Londrina e região, brasileiros e estrangeiros que passam por aqui. Nos reuniremos com a concessionária CCR Aeroportos para que essa ampliação de pista, em mais 450 metros, ocorra o mais breve possível. Também atuaremos para acelerar a implantação do ILS para fortalecer a navegação da aviação, estamos negociando, está em processo de licitação e esperamos que em três ou quatro meses estejamos com tudo isso concluído para avançarmos na viabilização do ILS”, mencionou.

Publicidade





Sobre a chamada pista de “Taxiway”, Filho disse que a estrutura modernizará o aeroporto, melhorando a manobrabilidade dos aviões. “A expectativa é que os investimentos para Londrina sejam ampliados, em parceria com a CCR e o governador Ratinho Jr. Esperamos que em médio prazo possamos trazer mais aviões também para atender esta região”, adiantou.





O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon Paraná Norte) e integrante da Comissão de Infraestrutura, Gerson Guariente, afirmou que a intenção do encontro foi estreitar a relação com o ministro para que ele seja um interlocutor neste processo e consiga acelerar as tratativas para a realização das obras.





“O aeroporto é um dos grandes ativos e uma marca do desenvolvimento que a cidade possui e pretende explorar melhor. Temos acordo em andamento com o governo federal, onde a parte de Londrina foi cumprida e a deles ainda caminha mais lentamente. Essas três questões (ampliação da pista, ILS e Taxiway) são importantíssimas e precisamos das devolutivas mais concretas quanto a confirmações de serviços e prazos para implantações. No ano passado, em reuniões com o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) tivemos sinal positivo para aquisição do ILS, que deve ser o primeiro a ser concretizado. O ILS é uma pretensão antiga que mudará fundamentalmente a segurança dos pousos e capacidade operacional, possibilitando, por exemplo, pousos e decolagens de naves de categoria maior, com mais carga. Esse incentivo à produção para transporte aéreo pode ser incentivado mais no Município”, frisou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: