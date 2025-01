Prefeito, vice e vereadores de Cambé tomam posse para novos mandatos

Na manhã desta quarta-feira (1º), o prefeito Conrado Scheller, o vice-prefeito José Carlos Camargo e os 10 vereadores eleitos tomaram posse para o mandato dos próximos quatro anos. A cerimônia foi feita na Câmara Municipal de Cambé, com a presença de autoridades, familiares e servidores.





A chapa com o prefeito Conrado Scheller e o vice-prefeito José Carlos Camargo foi reeleita em outubro com a maior votação da história de Cambé, 36.989 votos (73,50%). Além dos chefes do Executivo, tomaram posse também os 10 vereadores que irão compor a casa legislativa: Lucas Mil Grau, Ademilson, André do Carmo, Viviani Valarini, Dr. Fernando Lima, Ellen Afonso, Pi da Terraplanagem, Odair Paviani, Galego e Patricia da Farmácia.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou que, mesmo com a pandemia e diversos problemas enfrentados nos últimos quatro anos, visou entregar um governo que promovesse o desenvolvimento pleno e crescimento de Cambé. “E com isso sabemos da responsabilidade da continuidade. A população confiou no nosso governo, nos depositou a maior votação da história, e vamos continuar trabalhando pelo bem de todos."