Prefeitura Apucarana abre inscrições para 31 cursos de qualificação profissional

Com a meta de profissionalizar mil pessoas, entre jovens e adultos, a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços de Apucarana (Centro-Norte), em parceria com a Agência do Trabalhador, informa que estão abertas inscrições para 31 cursos de qualificação profissional adquiridos junto aos serviços nacionais de Aprendizagem Industrial (Senai), Comercial (Senac) e Rural (Senar).





“São 31 cursos que adquirimos com recursos municipais e estamos ofertando gratuitamente à população, entre este mês, setembro e outubro, em áreas que vão desde a indústria e tecnologia até o comércio, serviços e agropecuária”, informa o prefeito Rodolfo Mota.





As opções contemplam diferentes perfis de estudantes e trabalhadores, com idades mínimas que variam de 14 a 18 anos, e aulas nos períodos da tarde e noite. “O “Qualifica Apucarana” é uma iniciativa que demonstra o compromisso da administração municipal em oferecer oportunidades de profissionalização ao cidadão, abrindo novos caminhos para geração de renda e empregabilidade”, reforça Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.





No âmbito do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), estão disponíveis cursos de atendimento ao cliente, técnicas de vendas, informática básica e gestão de negócios. “Formações voltadas a quem deseja aprimorar conhecimentos na área de comércio e serviços, além de manutenção de celulares e smartphones, JavaScript, HTML e CSS, e ferramenta colaborativa Canva”, relata o gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a oferta contempla capacitações técnicas em mecânica, eletricidade, soldagem, costura industrial e manutenção de máquinas, administração e construção civil, possibilitando que o participante ingresse ou se fortaleça no mercado de trabalho, especialmente no setor produtivo. “Entre os cursos estão o de eletricidade industrial e predial, tornearia mecânica, montagem de drones, mecânico de motocicletas, aplicador de revestimento cerâmico, entre outras”, detalha Neno Leiroz.

Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) promove cursos voltados ao meio rural, como agricultura, pecuária, manejo do solo, gestão da propriedade rural e boas práticas de produção sustentável, atendendo produtores e trabalhadores do campo que buscam qualificação para ampliar a eficiência das atividades. “Formação em mecanização agrícola, piloto de máquinas autônomas, manutenção de moto serra, piloto de drone em pulverização, técnicas em piscicultura de água doce, instalação de cerca elétrica, condutor de caminhão munck, soldador mecânico de trator, entre outros”, enumera Leiroz.

Mais informações

Os 31 cursos com cadastro aberto estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura de Apucarana (www.apucarana.pr.gov.br). Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato para mais informações sobre os cursos profissionalizantes gratuitos, e também sobre vagas de emprego, pode ser feito pelo telefone 3422-4000 - ramal 575





