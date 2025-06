Prefeitura começa a fazer o cadastro de carroceiros que atuam em Londrina

A Prefeitura de Londrina iniciou nesta quinta-feira (25) o cadastramento de carroceiros que atuam na cidade, de forma a identifica a quantidade e o perfil dessas pessoas que atuam nas vias que servem o município. O atendimento segue até a próxima quarta-feira (2), na sede da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, com funcionamento em dias úteis das 9h às 17h.





O cadastro será feito na recepção da sede da SMAS, e são exigidos um documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH), CPF e comprovante de residência. Os carroceiros deverão prestar informações sobre as atividades que exercem, e quem tiver documento da carroça também pode apresentar.

A íntegra da convocação foi publicada na edição n° 5.516 do Jornal Oficial do Município de Londrina.

Essa etapa integra um planejamento da Prefeitura para atender ao artigo 109 do Código de Posturas município, que proíbe a utilização, o trânsito e a permanência de animais de médio e grande porte na área urbana da cidade, que entrou em vigor em dezembro de 2024. A lei também prevê, no parágrafo único do artigo 110, que o município regulamente a utilização e circulação destes animais nessa área.





Com o cadastramento, a Prefeitura, por meio das secretarias e órgãos municipais, poderá encaminhar essas pessoas para ações de capacitação profissional e programas socioassistenciais, visando a transição profissional e viabilizando fontes alternativas de renda para essas famílias.





Para a secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, o credenciamento também vai permitir que a Prefeitura tenha um controle mais efetivo sobre o número de carroceiros na nossa cidade. “Com os dados em mãos, vamos poder identificar quais as necessidades e direcioná-los a cursos profissionalizantes, capacitações, programas de inclusão produtiva, e até mesmo benefícios de transferência de renda, se for necessário. Além da equipe da SMAS, temos o apoio direto da Secretaria de Governo e das demais pastas e órgãos municipais”, explicou.