Prefeitura de Apucarana avalia danos causados pelo temporal

Logo após o temporal de segunda-feira (2), as equipes da Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) foram acionadas para o atendimento emergencial, avaliação dos danos e a definição das ações que serão colocadas em prática para a recuperação.





Os principais problemas verificados foram na Escola Municipal Professor José Brazil Camargo, no Recanto do Lago, e no cruzamento das ruas Jayme Broietti e Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa.

“Foram mais de 35 milímetros de chuva em cerca de uma hora", informou o prefeito Junior da Femac. "Desde ontem, nossas equipes estão atuando, envolvendo as secretarias de Obras, Meio Ambiente e Educação, além da Defesa Civil, setor de trânsito e Guarda Municipal.”





Segundo ele, foi disponibilizado um WhatsAoo da Secretaria de Obras para o comunicado de ocorrências, visando facilitar o acionamento das equipes. “É o (43) 99967-0563. A população pode enviar fotos, informações das ocorrências e as necessidades imediatas. A chuva foi muito forte, estamos trabalhando e contamos com a compreensão da população”, ressaltou.





A secretária municipal de Obras, Caroline Moreira, percorreu junto com a equipe os locais afetados na manhã desta terça-feira (3). “Nas duas situações em que os estragos foram maiores, o problema está relacionado com o rompimento de galerias”, informa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: