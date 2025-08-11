Pesquisar

NESTA TERÇA-FEIRA

Prefeitura de Apucarana promove feirão da Empregabilidade 50+

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
11 ago 2025 às 17:40

Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) promove, nesta terça-feira (12), a terceira edição do feirão Empregabilidade 50+. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência do Trabalhador, Fórum Desenvolve Apucarana e Câmara do Ensino Superior de Apucarana, acontece das 8h às 14h, no Espaço das Feiras.


Durante o feirão, a Agência do Trabalhador disponibilizará diversas vagas de emprego. Haverá ainda profissionais preparados para auxiliar na elaboração de currículos, orientar sobre entrevistas, repassar informações sobre aposentadoria, cadastro de Microempreendedor Individual, isenção de tributos para pessoas acima de 60 anos e realizar aferição de pressão arterial, glicemia e outros exames rápidos. A programação será encerrada às 14h30 com o Baile 50+.


“Nosso principal objetivo é abrir portas. Queremos oferecer novas oportunidades a homens e mulheres com mais de 50 anos que ainda têm muito a contribuir, ensinar e construir", afirma o prefeito Rodolfo Mota.

O evento conta ainda com o apoio de várias instituições e empresas.

Oportunidade de emprego vagas de emprego empregos Apucarana Prefeitura
