Prefeitura de Arapongas abre inscrições para contratar estagiários

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) abriu o processo seletivo para a contratação de estagiários para formação de cadastro de reserva (vagas em níveis médio e superior).





As inscrições para participar do processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas até as 17h do dia 10 de maio de 2023, via internet.

O edital completo pode ser acessado no documento divulgado pela Prefeitura.





Mais informações podem ser obtidas com a Diretoria de Recursos Humanos do Município por meio do telefone 3902-1048.